阪神・淡路大震災発生から31年となる17日、サッカー・J1のヴィッセル神戸の選手とスタッフが、沖縄県西原町でのトレーニングキャンプ中に黙とうを行い、震災で犠牲となった人々へ追悼の意を表した。震災当日にチームの初練習を予定していたヴィッセルは、震災の復興とともに歩みを進めてきた、神戸のシンボル的な存在でもある。2月上旬のシーズン開幕に向けて調整中のヴィッセル。今年の1・17は、キャンプ地の沖縄で迎えるこ