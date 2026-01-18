丸亀警察署 親族の女性をモリで殴ったとして、17日、香川県善通寺市の職業不詳の男が（31）が傷害の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は2025年12月30日午後4時半ごろ、女性（54）の自宅の庭で、モリで女性の左ひざ裏を１回殴り、全治約14日の打撲を負わせた疑いがもたれています。 警察の調べに対し男は「全部違います」と容疑を否認しているということです。