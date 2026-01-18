元NHKアナウンサーで現在はフリーの中川安奈（32）が16日、自身のインスタグラムを更新。ロングワンピース姿を投稿した。「新しいワンピースでおでかけ最近はブラウン系を選ぶことが増えています」と報告し、体にフィットして曲線美が際立つタイトな茶色のロングワンピースショットを公開した。米大リーグのエンゼルス菊池雄星投手（34）の妻で元フリーアナウンサーの瑠美さん（39）が手がける米アパレルブランド「The Ruby’s」