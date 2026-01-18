ロック歌手のダイアモンド☆ユカイ（６３）は２００９年ごろ、男性不妊と診断された。当時はこの病気に対する世間の認知度も低く、「妻と二人三脚で地獄の黙示録だった」と語る。不妊治療の末、１０年に長女（１５）、１１年に双子の長男、次男（ともに１４）が誕生。２男１女に恵まれた。治療の日々を振り返り、３人の子どもたちの近況などを聞いた。（中西珠友）待望の第１子はユカイが４７歳の時に誕生した。「感慨深さも