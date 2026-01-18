元モーニング娘。でタレントの後藤真希（40）が17日に自身のインスタグラムを更新。番組出演時の衣装を公開した。「#ザ共通テンありがとうございました」と視聴者へ感謝を伝え、衣装姿を投稿した。髪をアップにし、オフショルダーのニットを着用。美しい肩やデコルテをニットから露出させている。この投稿にフォロワーからは「最強クラスの美人さんだな」「肌、綺麗やなあ」「レベチで好き」とコメントが寄せられている。