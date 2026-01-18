グラビアアイドル蒼山怜が17日、インスタグラムを更新。レオタード姿を披露した。「私に見下ろされたい人おーいで」と呼びかけ、銀色に輝くレオタード姿を投稿。両足を開き、174センチの長身の引き立たせている。この投稿にフォロワーからは「いい眺め」「圧巻のプロポーション」「セクシー過ぎて最強」とコメントが寄せられている。蒼山は千葉県出身。身長174センチ。趣味はサウナ。