女優の吉田恵智華（36）が17日までにインスタグラムを更新。近影を投稿した。「お洋服は@uniqlo」とつづり、ブラウンのリブニット姿を披露。ドリンクを手にし、にっこりと笑顔を見せている。この投稿にフォロワーからは「眼がすごく好きですドキドキしました」「ベビーフェイスにグラマー体型で素敵」「天下とれる」とコメントが寄せられている。