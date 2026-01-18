TBS系「news23」（月〜金曜午後11時）が17日までにインスタグラムの公式アカウントを更新。フリーアナウンサー小川彩佳（40）の姿をアップした。公式アカウントでは「1月15日（木）の小川さん衣装です」とコメント。黒いトップスに緑色のワンピースを着用した小川アナの写真を投稿した。黒いタイツを着用しており、すらりとした美脚を見せている。この投稿にフォロワーからは「美脚ですね!スタイル最高めっちゃお似合いです」「顔