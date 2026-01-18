◇大相撲初場所8日目（2026年1月18日東京・両国国技館）モンゴル出身で“史上最強の新弟子”こと東序ノ口19枚目の旭富士（23＝伊勢ケ浜部屋）が、西序ノ口7枚目の福福丸（17＝田子ノ浦部屋）を寄り切りで破った。立ち合いから相手の上体を起こし、一方的に寄り切った。白星デビューから無傷の4連勝で勝ち越しを決めた。対戦した福福丸は、師匠の田子ノ浦親方（元幕内・隆の鶴）から「ケガしないように」と助言を受けたと