日本テレビ林田美学（みのり）アナウンサー（26）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。誕生日を報告した。14日に誕生日を迎え「先日、26歳の誕生日を迎えました」と報告。「メッセージをくださったみなさま、ありがとうございます…。より一層、日々を大切に過ごしてまいります」とつづった。「Oha!4でいただいた、フラワーガーデンのようなカップケーキがとっても可愛かったです…」と贈られたプレゼントとともに笑顔を見