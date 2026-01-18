無所属の林佑美衆院議員（44）＝比例近畿＝が、国民民主党公認で次期衆院選和歌山1区に立候補する意向を固めたことが分かった。関係者が18日、明らかにした。近く記者会見し表明する。林氏は昨年10月、所属していた日本維新の会和歌山県総支部の組織運営に不満を示し離党。次期衆院選を巡り、複数の政党から出馬要請を受けていたが、政策の親和性が高いとして国民民主からの出馬を決めた。林氏は、2023年の衆院和歌山1区補欠