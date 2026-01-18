グラビアアイドルの山田あい（22）が17日に、インスタグラムを更新。最新グラビアを投稿した。「海、プール、お風呂と他にも私服後ベットシーンや緑とのカットがあります」とコメントし、数点のグラビアを公開。ヒップを強調したポーズのランジェリー姿や、リゾート感あふれるロケ地でのビキニ姿をアップしている。この投稿にフォロワーからは「芸術的なエロス」「綺麗なお尻です」「たまらないボディ」「やばぁ可愛い」とコメント