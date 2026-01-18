元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏が１８日放送の日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）にスタジオ生出演。ＷＢＣ日本代表のスタメンを大胆予想した。侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が１６日、来年３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表メンバー１１人を追加発表。ドジャース・大谷、エンゼルス・菊池ら８投手をすでに先行発表していたが、