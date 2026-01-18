25年12月に、19年2月以来、6年10カ月ぶりに俳優業に復帰した新井浩文（46）が18日、X（旧ツイッター）を更新。「友達の子供がまあ可愛い。友達と暮らしてる猫がまあ可愛い。娑婆は世知辛いけど最高です。そんなこんなの47歳」と、意味深な言い回しで誕生日を迎えたことを報告した。新井は、18年7月に自宅に呼んだ派遣型マッサージの女性従業員に乱暴して、翌19年2月に強制性交の容疑で逮捕。20年12月の控訴審で懲役4年の実刑判決が