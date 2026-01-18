◇オランダ1部NECナイメヘン 4―3 NACブレダ（2026年1月17日オランダ・ブレダ）NECナイメヘンのMF佐野航大が敵地のNACブレダ戦で今季2点目となる決勝点を決めて4―3の勝利に貢献した。3―3の後半追加タイム4分に自ら起点となって攻め上がると、さらに足裏を使ってボールをつなぎ、最後は左から流れたボールを右足で蹴り込んだ。昨年11月9日のフローニンゲン戦以来となる一撃で劇的な勝利を演出。4位のチームに貴重な白星