日本ハム、巨人、中日でプレーし今季限りで現役引退した中田翔氏（36）が17日深夜放送のTBS「S☆1」（土曜＆日曜深夜0・00）にVTR出演。3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の注目選手を挙げた。WBC2連覇を目指す侍ジャパンの井端弘和監督は16日、出場メンバーの一部を追加発表。これで登録30人のうち19人が決定した。現時点でメンバー入りを果たした19人の印象について中田氏は「日本代表として