歌手の浜崎あゆみ（47）が18日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。体調不良が続いていることを明かした。「実はあてくし未だ回復しておりませんで寝込んでましてながっ！年末あたりから一気に押し寄せてきた色々な色々でキャパ超えてたけど気力のみでなんとかやってたんだろなー。身体は悲鳴を上げてたんですな。でも今日のジャッキーイチオシ最強点滴で私は大復活の予定でする」と現状を報告。点滴を行ってい
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 赤ちゃんポスト開設初日に…今は
- 2. 夫が認知症に 不倫記録を発見
- 3. 市電でライター 注意されて暴言
- 4. そりゃO157出るわ…女性客重症
- 5. 親子ですべり台、足ねじれ骨折も
- 6. ダウン症の娘出産 自死を考えた
- 7. 「中道改革連合」で思い出される民進党分裂の記憶 激怒の原口一博氏は「ゆうこく連合」立ち上げ
- 8. YouTuberきりまる 結婚を報告
- 9. 小川晶氏再選にひろゆき氏が皮肉
- 10. 俳優同士 妊娠が判明し19歳差婚
- 1. 市電でライター 注意されて暴言
- 2. そりゃO157出るわ…女性客重症
- 3. 親子ですべり台、足ねじれ骨折も
- 4. ダウン症の娘出産 自死を考えた
- 5. 「中道改革連合」で思い出される民進党分裂の記憶 激怒の原口一博氏は「ゆうこく連合」立ち上げ
- 6. 「崖から落ちた」男女2人が遭難
- 7. 精神疾患か 2階から0歳児投げる
- 8. お金ないのに ネカフェ滞在&飲食
- 9. ネイリスト殺人 元夫からDVか
- 10. 要介護3 菅直人氏の現在明かす
- 1. 定年後に故郷移住 生活が大崩壊
- 2. 小川晶氏の不倫疑惑「99%クロ」
- 3. 新党結成で消滅の危機を迎える党
- 4. フィフィ「一切の関係を断った」
- 5. 新幹線の「電源マナー」Xで反響
- 6. 原口議員の「内情暴露」に同調も
- 7. 今買うべき UNIQLOで大幅値下げ
- 8. 顔に穴が…希少がんと闘う22歳
- 9. 菅氏の引退に公明党代表びっくり
- 10. 「安いから行く」若者の旅行傾向
- 1. 7歳殺害の教師が無期懲役 韓国
- 2. 中国の公衆トイレにベトナム衝撃
- 3. 不倫疑惑の次は10億円の詐欺? 韓
- 4. 韓屈指の「おしどり夫婦」が離婚
- 5. 米、欧州8カ国に10％関税 グリーンランド巡り圧力
- 6. 韓で、米中日首脳に対する好感度
- 7. 米大統領が北極海に執着する理由
- 8. 個性的すぎた日本の「失敗スマホ」が、中国で謎のブームを起こしている
- 9. 豪人カップルが日本食文化に感動
- 10. 円安は「根深い問題」中国が指摘
- 1. 工場夜勤、高給以外にもメリット
- 2. 極寒の青森で「冷暖房使用不可」
- 3. 定期預金と投資 10年後を比較
- 4. ゆうちょvs他銀行 利息を比較
- 5. 30代で元気な人は12.6% 衝撃結果
- 6. 中高年の貯蓄 100万円未満1割強
- 7. 年金だけでは赤字…どう対策した
- 8. 「株主優良企業」買い予想数1位
- 9. 「ひとり鍋」人気 各社しのぎ
- 10. 南鳥島に米軍基地? 脱中国に壁
- 1. シャオミ、12インチミッドハイタブレット「POCO Pad M1」を日本で1月22日9時に販売開始！販売するモデルや価格などの詳細は後日案内
- 2. 「X」で不具合訴える声相次ぐ
- 3. バッテリー売上 AnkerがTOP3独占
- 4. AI大学がアプデ 4K&縦長対応に
- 5. ChatGPT 低価格サブスクを発表
- 6. 米で人気のスマートグラスとは
- 7. OpenAI、ChatGPTに広告導入へ 米国で無料・低価格プランからテスト開始
- 8. AIは道具ってか15人の部下。Claude Code生みの親が語った“究極すぎるマネジメント術”
- 9. シャオミ、新フラッグシップスマホ「POCO F8 Pro」を日本で1月22日9時に販売開始！販売するモデルや価格などの詳細は後日案内
- 10. 超低遅延1秒以下のWebRTC配信を可能にする「Broadcast Box」、OBSでの使い方はこんな感じ
- 11. 携帯電話サービス「povo2.0」の高速データ通信容量が無料でもらえる「povo Data Oasis」の手順を簡略化！アプリから3タップで利用可能に
- 12. Googleの次期スマホ「Pixel 10a」と見られる「G4H7L」や「GV0BP」、「GE1GQ」がFCCを通過！Wi-Fi 7やUWB、ミリ波は非対応に
- 13. ワイモバイルオンラインストアでウィンタークリアランスセールが開催中！フォルダブルスマホ「nubia Flip 2」が機種変更などで2万9800円など
- 14. 着けていることを忘れるほど軽い装着感でノイキャン機能もバッチリなワイヤレスイヤホン「Anker Soundcore P31i」レビュー
- 15. 【これは初めてだ】反射型液晶を搭載した「Paper 7 カラー 7.8インチ RLCD タブレット」をレビューします。電子ペーパーとも違うディスプレイです
- 16. アルファ世代にまで広がった香水熱 2026年は「美味しい香り」と「アジア発」がトレンド
- 17. IT人材の約4割 黒字リストラ警戒
- 18. どこが違うの？「GR IV Monochrome」。“モノクロ専用”のこだわりを聞いてきた
- 19. 気になるコスメで冬を乗り切る！ 乾燥に気になるこの時期は洗顔に注目
- 20. イヤーカフ型オープンイヤー完全ワイヤレスイヤホン「HUAWEI FreeClip 2」を試す！装着感と音質がさらに進化【レビュー】
- 1. 半端ない数…大谷の収集癖に騒然
- 2. 羽生結弦のグッズ「仕様が天才」
- 3. 昌磨 五輪は「寝不足でした」
- 4. 長者番付 大谷翔平以外にもう1人
- 5. YouTubeで発掘された選手が米に
- 6. 平野歩夢 転倒で決勝2本目を棄権
- 7. あの「NGワード」の起源が話題
- 8. センバツ入場行進曲はM!LKに決定
- 9. 保有資産は「小国統治できる程」
- 10. 大相撲 NHKの中継に芸人が出演
- 1. YouTuberきりまる 結婚を報告
- 2. 小川晶氏再選にひろゆき氏が皮肉
- 3. 俳優同士 妊娠が判明し19歳差婚
- 4. 草間 露出の「真相」に呆れ声も
- 5. さんま 長澤の休養報道に言及
- 6. 配信中に倒れ入院「記憶にない」
- 7. ピカチュウ 復刻ぬいぐるみ登場
- 8. 妻・水卜アナの素顔を明かしたか
- 9. 玉木宏 欧州の柔術大会で快挙
- 10. 浜田 60歳を超えてハマったもの
- 1. 赤ちゃんポスト開設初日に…今は
- 2. IKEA2店同時閉店へ 悲しむ声続出
- 3. 「ハーフサイズ」女性客に怒り
- 4. 太り始め 体に出るサインを紹介
- 5. 「幽霊だけどね」漫画に騒然
- 6. 「寝てんだか寝てる猫」話題に
- 7. きちんと感と今っぽさ両立ボブ
- 8. セブン 魅惑の「新作スイーツ」
- 9. 夫婦問題で使う「最後のカード」
- 10. ペットボトルを誤飲 兄の衝撃