元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が18日、フジテレビ系「日曜報道THE PRIME」（日曜午前7時半）に生出演。高市早苗首相が、2月上旬投開票が有力視される衆院選で、「時限的な食料品の消費税率ゼロ」を公約に盛り込む方針と伝えられることについて、疑問を示した。番組には自民党の中谷元元防衛相、立憲民主党の重徳和彦税調会長がゲスト出演。衆院選や、立民と公明が結成した新党「中道改革連合」などについて議論した。高市首