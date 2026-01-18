ジャパンモビリティショー2025（以下JMS）で世界初公開されたダイハツ「K-OPEN」ですが、デザインコンセプトと共に展示されたのが、現行コペンにFRユニットを搭載した走行実験車です。すでにテストも進められており、ダイハツ・マスタードライバーに就任したモリゾウこと豊田章男氏による評価も行なわれています。【画像】超すごい！ これが「FRコペン」画像で見る！（16枚）あれから約2か月、東京オートサロン2026のダイハ