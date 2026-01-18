けさ（18日）酒気帯び運転で民家に衝突する事故を起こしたとして、岡山市の女が現行犯逮捕されました。 酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されたのは、岡山市北区横井上の衣類販売業の女（47）です。 警察によりますと、女は、きょう午前1時55分ごろ、岡山市北区横井上の市道交差点で、酒気を帯びて乗用車を運転し、岡山市北区津高方面から栢谷方面に向けて進行中、民家に衝突する事故を起こした疑いがもたれています。警察は、目