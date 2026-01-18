TBS「王様のブランチ」の元リポーターとして知られるタレントの鈴木あきえ（38）が18日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。昨年9月に第3子の妊娠を発表した鈴木。この日は大きなおなかに手を添えたショットとともに「気付けば臨月ここまで母子無事にこれたことに赤ちゃんと周りの環境に感謝ですね」と報告。「妊娠は不思議と奇跡の連続だなと改めて。元気いっぱいの胎動も気だるい身体の重さも、あと