きのう（17日）、千葉県旭市の路上で、76歳の女性が車にはねられて死亡したひき逃げ事件で、警察は、29歳の男を逮捕しました。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、千葉県旭市の自称トラック運転手、江波戸智容疑者（29）です。江波戸容疑者はきのう午前10時半ごろ、旭市飯岡の市道で、市内に住む香取きよさん（76）を軽乗用車ではねて死亡させ、そのまま走り去った疑いがもたれています。警察は死亡ひき逃げ事件として捜査してい