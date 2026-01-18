２５年夏の甲子園に出場した市船橋（千葉）が１７日、船橋市運動公園で「いちふなスポーツフェスタ」を開催した。グラウンドでは野球部の３年生が中心となり、市内の学童チームの５年生約２４０人に技術指導などを行った。４年連続４度目の開催で、部員たちの円滑な運営もあってイベントは大盛況で終了。海上雄大監督は、「（市立高である）イチフナがこうした活動を継続的にやることで、市民の皆さんの中でも『イチフナの野球