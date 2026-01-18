沖縄県名護市辺野古の沿岸部＝2025年11月任期満了に伴う沖縄県名護市長選が18日告示され、いずれも無所属で新人の学習塾経営伊波勝也氏（67）、新人の元市議翁長久美子氏（69）＝共産、立民、社民、沖縄社大推薦、3選を目指す現職渡具知武豊氏（64）＝自民、維新、国民、公明推薦＝の3人が立候補した。米軍普天間飛行場（宜野湾市）の名護市辺野古移設の是非や物価高騰対策などが争点となる。投開票は25日。移設を推進する自民