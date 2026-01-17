「アニエスべー（agnès b.）」が、限定ボックス入りの「ピエール・エルメ・パリ（PIERRE HERMÉ PARIS）」のチョコレートを数量限定で販売する。1月23日から、アニエスべーのカフェ店舗およびアニエスべーの一部直営店舗とオンラインブティックで取り扱う。【画像をもっと見る】限定ボックス入りで展開するのは、「チョコレート3種詰め合わせ」（4050円）とピエール・エルメ・パリの定番品「パール オランジュ」（324