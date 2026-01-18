WTTスターコンテンダー・ドーハ卓球の国際大会、WTTスターコンテンダー・ドーハは17日、女子シングルス3回戦が行われた。世界ランキング29位の佐藤瞳（日本ペイントグループ）が、同4位の中国・蒯曼を3-0で撃破。中国メディアもこの結果を驚きを込めて伝えた。世界ランキングで見れば格上。中国で期待される21歳の若手から、カットマン佐藤が金星を挙げた。接戦の第1ゲームを13-11で取ると、その後も11-9、11-7と鉄壁ぶ