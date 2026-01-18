カブスからＦＡとなっていたＫ・タッカー外野手（２８）が、４年２億４０００万ドル（約３８０億円）でドジャースと合意。各球団による争奪戦が繰り広げられたが、ＮＹポスト紙のＪ・ヘイマン記者は１７日（日本時間１８日）、ブルージェイズがド軍を上回る規模の１０年総額３億５０００万ドルを提示していたとＸで伝えた。年平均ではドジャースの契約が上回るが、総額３億５０００万ドルはメジャー史上７位の大型契約となる見