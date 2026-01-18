23歳以下（U−23）サッカー韓国代表チームが2026アジアサッカー連盟（AFC）U−23アジア杯準決勝に進出した。イ・ミンソン監督率いる韓国代表は18日にサウジアラビアのジッダで行われた大会準々決勝でオーストラリアを2−1で破った。ペク・ガオンがワンダーゴールを放ち、シン・ミンハがヘディングで決勝ゴールを決めた。前半21分、イ・ヒョンヨンが後方からつないだロングパスを守備の後のスペースに入ったペク・ガオンがそのまま