元中日監督の落合博満氏が１８日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」に出演。巨人入りが決まった則本昂大投手について「先発ですよ。ジャイアンツでは」と起用法を予想した。チーム事情を勘案し「中継ぎ、リリーフはいっぱいいますから」と語った落合氏。クローザーにはライデル・マルティネス投手が控え、セットアッパーにもＷＢＣ日本代表の大勢らが君臨している。昨季は先発陣の駒不足が響き、連覇を逃した。ドラフトでは１位