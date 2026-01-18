近頃のダイソーは、セルフネイルグッズが豊富ですよね！先日、ネイルグッズ売り場を覗いてみると、またまた便利そうなアイテムを発見。なんとこれ、ネイルチップと指を固定できるアイデア商品で、硬化中にネイルチップが浮いたり、ズレたりするのを防いでくれる優れものなんです。詳しく見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ネイルクリップ価格：￥110（税込）内容量：2個販売ショップ：ダイソーJANコード