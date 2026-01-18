ダイソーに売っているワイヤレスイヤホンは気になるけれど、見た目や使い勝手には妥協したくない。そんな人にも刺さりそうな一台をご紹介します！透明ケースにニュアンスカラーを組み合わせたおしゃれなデザインで、充電残量がひと目で分かるディスプレイ付き。音楽やラジオの視聴にも向いていて、普段使いにぴったりです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：完全ワイヤレスイヤホン（TWS007、トープ）価格：￥1,100（税込