中部国際空港は、第1ターミナルの待合室に新型の優先席を導入した。座面の高さを上げて水平に近づけることにより、容易に着座・起立ができるようにしたほか、アームレスト・杖ホルダー・充電設備も設置した。一般席と明確に色を分け、ピクトグラムを大型化することで、優先席の視認性が向上させた。有識者や関連団体、空港島内事業者などを交えて「UD（ユニバーサルデザイン）懇談会」を立ち上げ、検討を重ねてきた。従来型の優先