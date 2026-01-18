ダイソーのソーラーライトにおしゃれなタイプが登場！小さなボールのようなたくさんついたライトで、お庭などをおしゃれに照らしてくれます。ソーラーなので暗くなると自動で点灯し、電気代がかからないのが嬉しいポイント！配線も不要でどこでも設置しやすいですよ。これが500円だなんて信じられません♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：デザインソーラーライト（蛍）価格：￥550（税込）販売ショップ：ダイソーJAN