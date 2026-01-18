お気に入りのポーチほど、ファンデやアイシャドウ、リップなどの汚れが付くのが気になります。そんな悩みを解消してくれるアイテムがセリアから登場しました！粘着タイプのシートで、貼るだけでポーチ内に汚れが付着するのを防いでくれる便利グッズ。ハサミで好きな長さをカットでき、簡単にはがせて楽に扱えますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：メイクポーチ汚れ防止シート価格：￥110（税込）サイズ（約）：長さ1m