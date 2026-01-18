言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、アカデミックな言葉からおいしそうな食べ物の名前まで、非常にバラエティー豊かなラインアップです。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。ずい□□□□ようお□□じざ□□まぶしヒント：星座の名前、「なくてはならないこと」を意味する言葉が含まれています！答えを見る↓↓↓↓↓正解：ひつ正解は「ひつ」