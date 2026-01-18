前広島東洋カープの田中広輔さん（３６）が１７日、広島市南区のマツダスタジアムで１２年間の現役生活に終止符を打つことを表明した。「まだやれるという思いもあったが、気持ちだけではできないというのも理解している。後悔はない」と語った。神奈川・東海大相模高、東海大、ＪＲ東日本を経て、ドラフト３位で２０１４年に入団。身長１メートル７１と小柄ながら、遊撃での好守と確実性の高い打撃で頭角を現し、１６年からの