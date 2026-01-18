歌手の工藤静香（55）が18日までに自身のインスタグラムを更新。母の若かりし頃の写真を公開した。ストーリーに「これ私じゃん笑笑」と書き出すと、赤のジャケット、黒のインナー姿の女性のショットをアップ。写真は工藤にそっくりだが「若い時のばばちゃん」と母の若かりし頃のものであると明かした。工藤は2000年12月5日に俳優の木村拓哉と結婚。01年5月にCocomi、03年2月に次女・Koki，が誕生した。