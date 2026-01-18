グラドルの高橋かの（２４）と平井こと（２５）が１７日、大阪市内で行われた「ＧＡＫＵＳＥＩＲＵＮＷＡＹ２０２５ＷＩＮＴＥＲ」に登場した。関西コレクションがプロデュースする「日本最大規模の女子学生参加型イベント」で今回で６回目。２人は制服姿に身を包んでランウェーで手を振った。高橋は「もう２４歳なんですけど。自分的には大丈夫か心配ですけどなんとか」とはにかみ笑顔。平井は「２５歳なので、大勢の人