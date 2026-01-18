多様な役柄を演じるため、母語ではない言語を習得し、セリフを覚えることも俳優にとっては仕事の一部だ。エミリア・クラークが人気シリーズ「ゲーム・オブ・スローンズ」での苦労を振り返っている。 主演新シリーズ「Ponies（原題）」が米配信を迎える英国出身のクラーク。1970年のモスクワを舞台とする本シリーズのためにロシア語を学んだとトーク番組“”にて語ると、番組ホス