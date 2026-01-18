「Eggs’n Things」「Eggs’n Things Coffee」は、1月21日から2月26日までの間、『フォンダンショコラパンケーキ』『クリーミーブロスエッグス』『クランベリーサングリア(ノンアルコール)』を全店舗で販売する。※記事中の価格はいずれも税込表記。【すべての商品画像はこちら】Eggs’n Things バレンタイン限定メニューは全3品!チョコ×苺のパンケーキや寒い季節にぴったりなスープライスなど◆『フォンダンショコラパンケーキ』