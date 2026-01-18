中日の前監督で野球解説者・評論家の立浪和義氏（56）が17日深夜放送のフジテレビ「すぽると！」（土曜深夜0・35、日曜後11・45）に生出演。3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の注目選手を挙げた。WBC2連覇を目指す侍ジャパンの井端弘和監督は16日、出場メンバーの一部を追加発表。これで登録30人のうち19人が決定した。井端監督とは現役時代に“師弟関係”だった立浪氏。現時点でメンバー入り