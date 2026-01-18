女子プロゴルファーの馬場咲希選手（20）が2026年1月13日、自身のインスタグラムを更新し、「本日、成人の日を迎えました」と報告。成人式での振袖姿を披露した。「心から感謝しています！」馬場選手は、「本日、成人の日を迎えました」「これまで育ててくれた家族、応援してくださる全ての方に、心から感謝しています！」と感謝の言葉を添えて、振袖姿のショット10枚を投稿。これまでを振り返って、「決して平坦な道のりではなか