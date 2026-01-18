25年オフのFAの主役はボラス氏岡本和真（29）がメジャーリーグ・トロントブルージェイズと契約後、国内で初めて公の場に現れたのは去る1月11日の日本記者クラブでの共同会見だった。時折、笑顔を交えながら新天地での抱負を語っていたが、ブルージェイズとの契約合意の一報が知られたのは、1月4日早朝。日本時間の同日午前7時が期日だったため、「あと数時間」で交渉の期限切れとなるところだった。【写真を見る】注目選手がズラ