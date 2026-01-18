昨年11月に摘発されたイラン人の薬物密売組織――。警察が押収したのは、アメコミやゲームのキャラクターが型取りされたシャブ玉（覚醒剤錠剤）約5万錠に、覚醒剤約40キロ、アヘン約10キロ、コカイン数キロといった大量の違法薬物だった。逮捕された彼らは根城にしていた静岡県富士市のヤードで、薬物の密輸・製造・密売に手を染めていたとみられる。【瀬戸晴海／元厚生労働省麻薬取締部部長】第1回【“シャブ玉”5万錠に“ア