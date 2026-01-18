家にあるもので作りたい日におすすめ 今日は寒くて買い物に行きたくない。家にあるものでなにか作りたい…と思ったら、常備している「白菜とツナ缶」でこちらのレシピをお試しください！ めんつゆで味付けもラクチン丼にしてもおいしいあんかけ卵と一緒にパパッと炒めて具材がトロトロになり絶品！ツナのうまみで白菜のおいしさが倍増 まさに今が旬の白菜。炒め物、スープと幅広く使えるので、冷蔵庫に常備している人も多いので