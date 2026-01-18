毎週日曜の昼、全国各地から生放送で届けられる楽しき歌声――。「NHKのど自慢」といえば、同局の最長寿番組として知られる。現在の番組名は昭和45（1970）年からだが、先の「のど自慢素人演芸会」は昭和28（1953）年にスタート。そのさらに前身となるラジオ番組「のど自慢素人音楽会」は、80年前の昭和21（1946）年1月19日に第1回大会が開かれた。このラジオ番組を企画した人物は、作曲家・三枝成彰さんの父、三枝健剛（嘉雄