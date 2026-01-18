アメリカが領有に意欲を示すデンマーク自治領グリーンランドの上空でデンマーク軍とフランス軍の航空機が共同訓練を行いました。【映像】共同訓練の様子デンマーク国防省は16日、デンマーク軍のF−35戦闘機2機とフランス軍の空中給油機がグリーンランド南東部の上空で空中給油訓練を行う映像を公開しました。この訓練についてデンマーク軍は、ヨーロッパの同盟国と連携した北極圏での活動強化の一環で、過酷な極地環境下での