スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は17日（日本時間18日）、レッズのエリー・デラクルス内野手（24）が昨春、ジョーイ・ボットが2012年に結んだ10年総額2億2500万ドルの球団記録を上回る契約延長オファーを断っていたと報じた。ニック・クラール編成本部長は「我々はエリーに、球団史上最も高額となる契約を提示した。しかし彼は、その段階ではなかった。それは尊重しなければならない。これは彼自身のキャリアだ」と語