大相撲初場所＞◇七日目◇17日◇東京・両国国技館【映像】89キロ重たい相手に衝撃の取組「実際の様子」幕内優勝10回を数えた第31代横綱・常ノ花の玄孫（やしゃご）である、15歳のサラブレッド力士が体重が89キロ重たい相手を一瞬の技で翻弄。その土俵上での技術に「なにした？」「うまい！」など驚きの声が上がった。サラブレッド力士とは序ノ口筆頭・山野邊（出羽海）。平成22年生まれで、初土俵は令和七年三月場所に経験し