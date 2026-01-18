ラグビーのＮＴＴリーグワン１部・埼玉に所属する稲垣啓太が１７日、横浜戦で通算１５０試合出場を達成。節目のゲームで５０−２１の快勝に貢献し、試合後のロッカーで祝福された様子を公開した。「２０２６年１月１７日第５節ｖｓ横浜キヤノンイーグルス」と題し、「ワイルドナイツとして１５０試合目。節目を共に喜んでもらえたことそれが一番嬉しかったな」とつづった。「沢山のメッセージと声援、そして感謝を胸に刻む